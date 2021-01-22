«Накажи автохама»: «кирпич» движению не помеха

Читатель Myslo прислал в редакцию кадры, снятые утром 9 января в районе поворота с ул. Братьев Жабровых на ул. Ленина. На кадрах видно, как автомобиль Kia въезжает под «кирпич».

«Там поворот на одностороннюю ул. Братьев Жабровых, и такой вот «красавец»», — пояснил читатель.

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!