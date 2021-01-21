Бизнесмен предложил жителям дома в центре Тулы отдать часть двора под дорогу для строительной техники

Жители домов №9-г и 9-д в Садовом переулке Тулы обеспокоены внезапным предложением оформить на часть двора бессрочный сервитут. С такой инициативой к ним в декабре обратился Сергей Найденов.

Предприниматель Сергей Найденов – владелец здания бывшего банка, №2/2 по ул. Менделеевской, в этом году приобрел в собственность еще один небольшой участок с разрешенным видом деятельности «дом отдыха», расположенный между этим зданием и дворовой территорией домов №9-г и 9-д в Садовом переулке. Жители предположили, что на участке будет построена гостиница.

Застройка в этом квартале плотная, и выйти на его новый участок можно, только если пройти через здание банка. А если начать на нем что-то строить, то тут возникает большой вопрос: как строительной технике подъехать?

В связи с этим в декабре Найденов обратился к жителям домов, чей двор со стороны Садового переулка закрыт от посторонних забором, с предложением открыть ворота и предоставить через них круглосуточный доступ – оформить бессрочный сервитут и обустроить дорогу, ведущую от Садового переулка напрямую к его участку.

К проекту договора прилагался план благоустройства территории. Оказалось, что, по мнению землевладельца, гаражей, расположенных в глубине двора – на границе с его участком, не должно быть.

Жители были возмущены:

– Собираешься что-то строить – строй, но при чем тут наш двор? У нас тут детская площадка. Нам что, разрешить строительной технике ездить прямо мимо нее? – возмущается Вера Терехина. – Вопрос с проездом техники вообще обсуждать странно, достаточно посмотреть на расстояние между домами «д» и «г». Выход из одной из квартир дома №9-д обособлен – сразу на улицу. И как людям выходить из дома? К нам во двор даже мусоровозы не заезжают, потому что проезд узкий, – вручную собирают мусор и относят к машине. У нас как-то пожар был, так для того чтобы пожарная машина могла проехать, мы разбирали козырек над входной дверью, иначе она не проходила. Да и в целом вряд ли фундаменты домов устоят, если рядом вплотную будет регулярно проезжать строительная техника.

Еще один любопытный момент: на плане Найденова нет гаражей – почему они должны быть убраны, если они стоят на нашей земле, а не на его?! В общем, мы не согласны с таким положением дел. У него есть здание, пусть как-то его перестраивает или сносит частично или еще что-то делает. Но без претензий на наш двор.

Мы закрыли двор от посторонних, потому что на всех городских праздниках он превращался в общественный туалет. Заходить в него было страшно. Так что все 100% жителей домов отказались от предложения о бессрочном сервитуте.

Об этом жители заявили на собрании собственников жилья.

Владелец участка не пришел на собрание, вместо него присутствовал генеральный директор его компании Сергей Дорожкин:

– Пока нет на самом деле четкого решения о том, что будет на этом участке. Подход к нему сейчас действительно только через наше здание, но мы пытаемся найти другие способы. Если найдем, то тогда дальше уже сможем думать, какие работы вести на нем: строить или разбивать сад... Назначение «дом отдыха» – это лишь формальность, никакого проекта гостиницы еще нет, как и понимания, что будет на этом участке.