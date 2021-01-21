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Житель Кимовска заплатит 16 тысяч рублей за повторный визит в магазин без маски

Житель Кимовска заплатит 16 тысяч рублей за повторный визит в магазин без маски

Ранее мужчина уже привлекался к административной ответственности за несоблюдение антиковидных ограничений.

Кимовский городской суд Тульской области рассмотрел административное дело в отношении местного жителя по ч. 2 ст. 20.6.1 КоАП РФ. В ноябре прошлого года мужчина находился в одном из магазинов на ул. Бессолова без средств индивидуальной защиты.

В сентябре «ковид-диссидента» уже штрафовали за аналогичное нарушение, однако первое взыскание, судя по всему, оказалось не слишком убедительным. После рецидива сумма штрафа значительно выросла – мужчине придется заплатить 16 тысяч рублей.

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сегодня, в 08:27 −12
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Место
Тульская областьКимовск

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