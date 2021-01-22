С этого года стоимость питания тульского школьника – 64 рубля в день

Фото пресс-службы администрации города Тулы.

Накануне в городском управлении образования прошло совещание с операторами услуг питания в образовательных учреждениях. На совещании обсуждали требования и нормы СанПиНа, а также результаты проведенных проверок.

В пресс-службе городской администрации сообщили, что организация питания ведется как силами самих образовательных учреждений, так и с привлечением операторов услуг. С 11 января этого года едой для тульских школьников занимаются ООО «Продэко» и ООО «МобилСвязь».

«В соответствии с постановлением администрации города Тулы от 30.12.2020, стоимость питания на одного обучающегося с 01.01.2021 составляет 63,97 рубля», — сообщается в пресс-релизе.

Льготным питанием обеспечены более 39 тысяч детей. Это все ученики 1-5-х классов, а также дети из малообеспеченных семей и семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, дети из многодетных и приемных семей, дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья.

Детям, которые по медицинским показаниям учатся на дому, имеют медицинские противопоказания для питания в образовательной организации, а также учатся дистанционно, взамен горячего питания предусмотрена денежная компенсация. Для ее получения нужно писать соответствующее заявление.

Управление образования администрации города Тулы ежедневно проводит выездные проверки пищеблоков образовательных организаций. Например, только за первую рабочую неделю января прошло девять проверок.

В совещании участвовали уполномоченный по правам ребенка в Тульской области Наталия Зыкова, общественные помощники и замглавы администрации по социальной политике Инесса Фельдман.