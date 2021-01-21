Haval отзывает кроссоверы F7 и F7x после серии самовозгораний

Компания заменит топливные трубки между насосом низкого давления и топливным фильтром.

Haval отзывает кроссоверы F7 и F7x, реализованные с мая 2019 года по январь 2021 года. Отзыву подлежат 16 075 автомобилей.

Напомним, еще перед Новым годом в сети появилось несколько сообщений о случаях самовозгораний указанных кроссоверов после автоматического запуска двигателя. Инциденты произошли в Ханты-Мансийском автономном округе во время сильных морозов. По данным фактам Росстандарт проведет проверку.

В компании Haval заявили, что скорее всего нарушение герметичности топливной системы произошло из-за повреждения топливных трубок при транспортировке.

- ООО «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус» произведет замену топливных трубок между насосом низкого давления и топливным фильтром в рамках отзывной кампании. Работы будут проведены в официальных дилерских центрах Haval и будут бесплатными для владельцев транспортных средств, — говорится в сообщении компании.

Отзывная кампания начнется 20 января 2021 года.

Получить информацию можно по номеру круглосуточной горячей линии «Хавейл Мотор Рус» 8 (800) 511-59-86 , а также на официальном сайте компании www.Haval.ru.

Напомним, что кроссоверы Haval F7 и Haval F7x выпускают на заводе в Узловой.