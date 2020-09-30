В Узловой на заводе Haval будет построен новый цех по производству двигателей

25 сентября министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров подписал специальный инвестиционный контракт с компанией Haval Motor Manufacturing Rus на реализацию проекта по локализации производства автомобилей Haval в России. Это первый китайский автопроизводитель, подписавший подобный инвестиционный контракт. Компания взяла на себя серьезные обязательства по локализации ключевых компонентов: двигателя, коробки передач, электронных блоков и систем управления автомобилем.

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров:

Денис Мантуров – Мы рады сообщить о заключении СПИКа с компанией Haval — первым китайским автопроизводителем, заключившим такой контракт. Высокий уровень локализации повышает конкурентоспособность китайского производителя на российском рынке. Реализация СПИКа гарантирует долгосрочное развитие компании на территории России в области локализации ключевых компонентов, узлов и систем.

Чжан Цзюньсюе, президент Haval в России, подчеркнул, что подписание специального инвестконтракта – стратегически важный шаг для долгосрочного развития Haval в России:

Чжан Цзюньсюе – Он станет основой для высоких результатов в будущем и обеспечит идеально сбалансированную модельную линейку внедорожников с лучшим в своем классе соотношением цены и качества. Завод Haval в России сейчас предоставляет все необходимые условия для производства надежных и интеллектуальных автомобилей для каждого. Мы продолжим инвестировать в технологии и инновационное производство.

Автомобильный завод бренда Haval в Тульской области — единственный в России. Он является якорным резидентом индустриального парка «Узловая».

30 сентября для журналистов провели небольшую экскурсию по производству, показали им производственный комплекс завода Haval, который включает в себя цеха штамповки, сварки, покраски, сборки и производства комплектующих с высокотехнологичными решениями на всех этапах. Большой фоторепортаж – в нашей галерее!

В настоящее время на заводе выпускаются интеллектуальные кроссоверы Haval F7 и Haval F7x, Haval H5 и рамный внедорожник Haval H9.

Производственная мощность завода на первом этапе составляет 80 000 единиц в год. Планируемая же мощность достигнет 150 000 единиц в год. Чтобы удовлетворять растущий спрос на автомобили Haval в России, завод постоянно наращивает темпы производства.

Алексей Дюмин, губернатор Тульской области:

Алексей Дюмин – Мы приветствуем решение руководства Great Wall Motor реализовать вторую очередь проекта. Уверен, что у автомобилей марки Haval большое будущее не только на российском рынке, но и в СНГ и Европе. Правительство региона будет и впредь создавать все необходимые условия, чтобы этот проект был успешно воплощен в жизнь.

Марчел Кептэнарь, министр экономического развития Тульской области:

Марчел Кептэнарь – Мы все помним, как в 2019 году при участии губернатора Алексея Дюмина был открыт завод по производству автомобилей Haval. 25 сентября был подписал специальный инвестиционный контракт между правительством Тульской области, Минпромторгом РФ и компанией Haval Motors, которое предусматривает локализацию производства автомобилей Haval на нашей территории. Первый этап данного контракта предусматривает к концу 2022 года открытие завода по производству двигателей. А к 2027 году – открытие завода по производству коробки передач. Общий объем инвестиций составил более 40 млрд рублей. Очень важно, что будет создано около 900 новых рабочих мест, сейчас их уже 1100. То есть всего за заводе будет работать 2000 человек. Компания платит налоги в бюджет региона. На сегодняшний день выплачено около 400 млн рублей. Это первый иностранный завод такого масштаба на территории Тульской области. Автомобили Haval на сегодняшний день, кроме Китая, производятся только в России. Завод обеспечит производство и сборку двигателей для более чем 90% автомобилей Haval в России.

Производственный комплекс будет расположен на территории действующего завода Haval в Тульской области и займет площадь более 10 тыс. кв. м. Кроме того, новое производство двигателей обеспечит более 300 рабочих мест.

Хао Гоюн, директор завода Haval в Узловой:

Хао Гоюн – Для компании Great Wall подписание специального инвестиционного соглашения – наиболее важный этап дальнейшего развития производства в России. Теперь с другими производителями мы находимся на одном уровне. У нас будут открываться новые производственные мощности, мы построим новый завод и обеспечим людей новыми рабочими местами.

Haval («Хавейл») — автомобильный бренд компании Great Wall Motor, созданный в 2013 году. Широкий модельный ряд внедорожников и кроссоверов, технологичность, современная производственная база, интегрированная сеть поставок комплектующих от лучших иностранных производителей являются основой успешного развития.

Российский завод Haval — первое зарубежное производственное предприятие полного цикла. Завод площадью 216 га расположен на территории Индустриального парка «Узловая» Тульской области и был открыт 5 июня 2019 года.



