новости
новости
Регистрация
В Ясногорске подъезд дома покрылся инеем, а жителям всё равно выставляют счета за отопление
Фото: vk.com/nash_yasnogorsk

В Ясногорске подъезд дома покрылся инеем, а жителям всё равно выставляют счета за отопление

Ясногорцы утверждают, что подъезд не отапливается и платить не за что, однако у теплоснабжающей организации другое мнение.

Несколько дней назад в Тульской области резко похолодало – в отдельных районах ночная температура доходила до -30 градусов. В одном из домов на ул. Южной в Ясногорске подъезд в буквальном смысле промёрз – лестничные перила покрылись толстым слоем инея, а на ступенях лежал снег.

– Как можно удваивать сумму платежа за отопление в подъезде, в котором лежит снег на всех этажах? – возмущённые жители рассказали о произошедшем в группе «Наш Ясногорск».

По словам ясногорцев, в подъезде отсутствует отопление, а батареи частично разукомплектованы. Как выяснилось, иней и наледь образовались в подъезде из-за засора общедомовой канализации – авария уже устранена.

А вот по поводу платы за отопление теплоснабжающая организация АО «РГК-1», сообщила, что действующая методика расчёта платы за тепло «не учитывает количество, комплектность и характеристики элементов внутридомовой системы отопления». Проще говоря, жители вынуждены полностью оплачивать счета, несмотря на отсутствие отопительных приборов.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
сегодня, в 19:44 +2
Другие статьи по темам
Событие
отоплениекоммунальные услугипромёрз подъездЖКХ
Место
Тульская областьЯсногорск

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Волейболистки «Тулицы» приглашают туляков на домашний матч
Волейболистки «Тулицы» приглашают туляков на домашний матч
На проспекте Ленина из-за упавшей пассажирки встали трамваи
На проспекте Ленина из-за упавшей пассажирки встали трамваи
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.