В Ясногорске подъезд дома покрылся инеем, а жителям всё равно выставляют счета за отопление

Фото: vk.com/nash_yasnogorsk

Ясногорцы утверждают, что подъезд не отапливается и платить не за что, однако у теплоснабжающей организации другое мнение.

Несколько дней назад в Тульской области резко похолодало – в отдельных районах ночная температура доходила до -30 градусов. В одном из домов на ул. Южной в Ясногорске подъезд в буквальном смысле промёрз – лестничные перила покрылись толстым слоем инея, а на ступенях лежал снег.

– Как можно удваивать сумму платежа за отопление в подъезде, в котором лежит снег на всех этажах? – возмущённые жители рассказали о произошедшем в группе «Наш Ясногорск».

По словам ясногорцев, в подъезде отсутствует отопление, а батареи частично разукомплектованы. Как выяснилось, иней и наледь образовались в подъезде из-за засора общедомовой канализации – авария уже устранена.

А вот по поводу платы за отопление теплоснабжающая организация АО «РГК-1», сообщила, что действующая методика расчёта платы за тепло «не учитывает количество, комплектность и характеристики элементов внутридомовой системы отопления». Проще говоря, жители вынуждены полностью оплачивать счета, несмотря на отсутствие отопительных приборов.