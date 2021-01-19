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На проспекте Ленина из-за упавшей пассажирки встали трамваи

На проспекте Ленина из-за упавшей пассажирки встали трамваи

По предварительным данным, женщина не получила серьёзных травм и отделалась ушибами.

На проспекте Ленина, в районе Зеленстроя, стоят трамваи – по словам нашего корреспондента, там собралось как минимум семь вагонов.

Как стало известно Myslo, причиной вынужденной остановки стало падение пассажирки – пожилая женщина не удержалась на ногах и упала со ступенек, после чего на место были вызваны сотрудники полиции.

Женщина не получила серьёзных травм – отделалась ушибами и лёгким испугом. Она отправилась домой, не дожидаясь прибытия правоохранителей.

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Фотограф: Артем Жильцов
сегодня, в 19:05 +1
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Место
Тулапроспект Ленина

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