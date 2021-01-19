Алексинцев приглашают сняться в фильме с Фёдором Бондарчуком

Картина расскажет об операторах-документалистах, работа которых получила первый в истории СССР «Оскар».

В Алексине пройдут съёмки исторического фильма под названием «Первый Оскар». Это история о работе молодых операторов-документалистов, снимавших кинохронику о разгроме немцев под Москвой в годы Великой Отечественной войны.

Их документальный фильм получил первую в истории СССР премию «Оскар». Режиссёр «Первого Оскара» – Сергей Мокрицкий, известный по военной драме «Битва за Севастополь», одну из ролей сыграет известный актёр, режиссёр и продюсер Фёдор Бондарчук.

Алексинцев приглашают принять участие в съёмках, которые состоятся 8, 9 и 10 февраля. Предусмотрена работа в массовке, а также небольшие роли врачей, солдат и санитарок.

Приглашаются мужчины и женщины в возрасте от 18 до 35 лет, рост до 182 см, размер одежды – до 52. Общее требование – внешность «без признаков современности». Дополнительное условие для женщин – отсутствие крашеных волос, ботокса и маникюра.

Предусмотрен гонорар – 800 рублей за смену, на площадке будет организован горячий обед и буфет. Заявки принимаются в WhatsApp по телефону: 8(999)929-27-31 с указанием желаемой даты съёмки, желаемой роли, ФИО, роста, размера одежды и обуви. Также необходимо прислать несколько актуальных фотографий.