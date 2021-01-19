В Туле владелица Mercedes-Benz и Land Rover скрывалась из-за долга в 31 000 рублей

На исполнении в отделении судебных приставов Советского района Тулы находились исполнительные производстива в отношении гражданки Б. Она задолжала по штрафам ГИБДД 31 000 рублей, но не торопилась погашать долг и скрывалась от судебных приставов.

Приставы были вынуждены применить к женщине меры принудительного исполнения, а именно — вынесли постановление о запрете регистрационных действий в отношении принадлежащих ей автомобилей Mercedes-Benz и Land Rover.

«В результате применения данной меры владелец может передвигаться на автомобиле, но не имеет права им распоряжаться, например, осуществить сделку по продаже. Узнав о принятых мерах, Б. оплатила задолженность по штрафам ГИБДД в полном объеме. Исполнительные производства окончены фактическим исполнением», — сообщает пресс-служба УФССП России по Тульской области.