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В Туле владелица Mercedes-Benz и Land Rover скрывалась из-за долга в 31 000 рублей

В Туле владелица Mercedes-Benz и Land Rover скрывалась из-за долга в 31 000 рублей

После вмешательства судебных приставов женщина наконец-то погасила долг.

На исполнении в отделении судебных приставов Советского района Тулы находились исполнительные производстива в отношении гражданки Б. Она задолжала по штрафам ГИБДД 31 000 рублей, но не торопилась погашать долг и скрывалась от судебных приставов.
 
Приставы были вынуждены применить к женщине меры принудительного исполнения, а именно — вынесли постановление о запрете регистрационных действий в отношении принадлежащих ей автомобилей Mercedes-Benz и Land Rover.
 
«В результате применения данной меры владелец может передвигаться на автомобиле, но не имеет права им распоряжаться, например, осуществить сделку по продаже. Узнав о принятых мерах, Б. оплатила задолженность по штрафам ГИБДД в полном объеме. Исполнительные производства окончены фактическим исполнением», — сообщает пресс-служба УФССП России по Тульской области.
Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 16:31 +2
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