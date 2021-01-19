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Алексей Дюмин поздравил жителей Тульской области с Крещением

Алексей Дюмин поздравил жителей Тульской области с Крещением

Сегодня православные отмечают Крещение Господне.

Уважаемые священнослужители Тульской митрополии! Дорогие жители Тульской области! Поздравляю вас с Крещением Господним!

Это один из главных религиозных праздников. Он обращает нас к многовековым традициям христианства, которые и сегодня укрепляют нравственные основы нашего общества.

Этот день символизирует единение с Богом, духовный рост и очищение. Пусть он принесет в каждый дом тепло и счастье.

Желаю вам здоровья, добра и благополучия!

 

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

Репортаж с крещенских купаний можно посмотреть здесь.
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