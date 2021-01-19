Алексей Дюмин поздравил жителей Тульской области с Крещением
Сегодня православные отмечают Крещение Господне.
Уважаемые священнослужители Тульской митрополии! Дорогие жители Тульской области! Поздравляю вас с Крещением Господним!
Это один из главных религиозных праздников. Он обращает нас к многовековым традициям христианства, которые и сегодня укрепляют нравственные основы нашего общества.
Этот день символизирует единение с Богом, духовный рост и очищение. Пусть он принесет в каждый дом тепло и счастье.
Желаю вам здоровья, добра и благополучия!
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин.
Репортаж с крещенских купаний можно посмотреть здесь.
Другие статьи по темам
Событие
Место