Тула встала в пробках из-за ДТП

Как сообщили корреспонденту Myslo очевидцы, утром 19 января ул. Ложевая и ул. Металлургов в Туле встали в пробках из-за нескольких ДТП.

Автоаварии произошли в районе пересечения улиц Ложевой и Калинина (на момент публикации новости на месте работал экипаж ДПС), а также в районе моста через Упу на Восточном обводе.

Кроме того, на ул. Октябрьской, Одоевском шоссе, пр. Ленина и на других улицах города также произошли ДТП, которые серьезно осложнили дорожную ситуацию.