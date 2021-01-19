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Тула встала в пробках из-за ДТП

Тула встала в пробках из-за ДТП

Некоторым придется опоздать на работу.

Как сообщили корреспонденту Myslo очевидцы, утром 19 января ул. Ложевая и ул. Металлургов в Туле встали в пробках из-за нескольких ДТП.
 
 
Автоаварии произошли в районе пересечения улиц Ложевой и Калинина (на момент публикации новости на месте работал экипаж ДПС), а также в районе моста через Упу на Восточном обводе.
 
 
 
 
Кроме того, на ул. Октябрьской, Одоевском шоссе, пр. Ленина и на других улицах города также произошли ДТП, которые серьезно осложнили дорожную ситуацию.
 
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Автор: Сергей Стариков
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