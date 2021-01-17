Оборонный химкомбинат в Алексине будет выпускать экопосуду

Фото из группы «ВКонтакте» «Алексин | Слухи».

Новая линия производства пока еще только создается. Освоить выпуск биоразлагаемой посуды предприятие планирует к 2024 году.

Проект создания производства биоразлагаемой посуды реализуется в рамках деятельности научно-образовательных центров (НОЦ). Центры работают по четырем направлениям, одно из которых экология и биотехнологии — «Экобиотех».



Экопосуда в перспективе может полностью заменить продукцию из искусственных полимеров. Она безвредна для человека. Также в рамках проекта предполагается выпуск целлюлозы как основного сырья для посуды. Сейчас прорабатывается проект освоения нового производства.



До 2024 года на реализацию мероприятий и проектов НОЦ запланировано направить более 10 млрд рублей из внебюджетных источников, создать более 3 тысяч рабочих мест, зарегистрировать более 1,2 тысячи патентов.

Напомним, Алексинский химический комбинат производит боеприпасы, вооружение, их составные части. По информации ТАСС, для изготовления посуды планируется использовать древесное и растительное сырье, в том числе лен и солому.