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Оборонный химкомбинат в Алексине будет выпускать экопосуду
Фото из группы «ВКонтакте» «Алексин | Слухи».

Оборонный химкомбинат в Алексине будет выпускать экопосуду

Новая линия производства пока еще только создается. Освоить выпуск биоразлагаемой посуды предприятие планирует к 2024 году.

Проект создания производства биоразлагаемой посуды реализуется в рамках деятельности научно-образовательных центров (НОЦ). Центры работают по четырем направлениям, одно из которых экология и биотехнологии — «Экобиотех».

Экопосуда в перспективе может полностью заменить продукцию из искусственных полимеров. Она безвредна для человека. Также в рамках проекта предполагается выпуск целлюлозы как основного сырья для посуды. Сейчас прорабатывается проект освоения нового производства.

До 2024 года на реализацию мероприятий и проектов НОЦ запланировано направить более 10 млрд рублей из внебюджетных источников, создать более 3 тысяч рабочих мест, зарегистрировать более 1,2 тысячи патентов.

Напомним, Алексинский химический комбинат производит боеприпасы, вооружение, их составные части. По информации ТАСС, для изготовления посуды планируется использовать древесное и растительное сырье, в том числе лен и солому.

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 09:09 +2
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Тульская областьАлексин

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