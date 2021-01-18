В Тульской области 200 новых случаев коронавируса и пять смертей
Об этом сообщает федеральный оперштаб.
В Тульской области за сутки выявили 200 новых случаев коронавируса, 204 человека выздоровели, пять скончались.
По данным регионального оперативного штаба, с 12 по 18 января зарегистрировано 1427 новых случаев ковида. Коронавирусная инфекция подтверждена у жителей всех районов и городских округов. Всего с начала эпидемии в области зарегистрировано 26 505 случаев заболевания.
1412 жителей Тулы и других районов области выздоровели от COVID-19. Общее число выздоровевших за все время наблюдения — 23 584 человека.
Ситуация в России за сутки следующая:
сегодня, в 11:19, 15 1580 0
вчера, в 11:19, 21 3248 0
16 января, в 11:16, 20 3813 0
15 января, в 17:49, 87 3660 -9
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