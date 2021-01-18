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Из-за сильного мороза более 12 тысяч тульских школьников перевели на дистант

Из-за сильного мороза более 12 тысяч тульских школьников перевели на дистант

Завтра образовательный процесс продолжится в штатном режиме.

Из-за сильных морозов сегодня, 18 января, в 129 школах Тульской области отменили очные занятия. Дома остались 12 233 ребят, это 8,6% от общего числа школьников региона.

Как сообщает министерство образования Тульской области, решение о временном переводе учеников на дистант приняли в 18 муниципалитетах региона. Предполагается, что уже завтра образовательный процесс продолжится в штатном режиме.

 

Напомним, ранее ведомство выдало рекомендации переводить учебные образования региона на дистант в следующих случаях:

  • при понижении температуры воздуха до -23…- 25 °C – для начальных классов,
  • при понижении температуры воздуха до -26…-28°С – для учеников средней школы,
  • при понижении температуры воздуха до 31°C и ниже – для старшеклассников (10-11 классы).

Если ребенка всё же не с кем оставить дома, в таких случаях будут работать дежурные классы.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 10:41 0
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