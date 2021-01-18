В местах крещенских купаний в Тульской области будут дежурить медики

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В Тульской области оборудовано 34 места для купания в Крещенскую ночь. Рядом с ними вместе со спасателями и сотрудниками полиции будут дежурить медики областного Центра медицины катастроф.

– Большинство жителей не готовятся к купанию на Крещение, это может быть опасно для здоровья. Резкая смена температуры – стресс для организма неподготовленного человека. Охлаждение способно спровоцировать спазм сосудов и подъем артериального давления, что может привести к инсульту или инфаркту. У жителей с хроническими заболеваниями возможны обострения их недугов, например, хронической обструктивной болезни легких, – отметил руководитель Центра медицины катастроф Сергей Мухин.

Врачи рекомендуют готовиться к купанию постепенно – вначале снять верхнюю одежду, через несколько минут – обувь, а перед самим погружением раздеться по пояс. Так организм сможет привыкнуть к холоду. Людям со слабым здоровьем во время купания необходимо соблюдать осторожность. Если имеются сердечно-сосудистые заболевания, от погружения в ледяную воду лучше отказаться. В Крещенскую ночь в местах купаний будут дежурить 29 бригад скорой помощи.