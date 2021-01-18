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Бил и держал в морозилке кошку: в Новомосковске жители поймали изверга и заставили извиниться

Бил и держал в морозилке кошку: в Новомосковске жители поймали изверга и заставили извиниться

Мгновенная карма настигла мучителя в лице крепких, но убедительных молодых людей: видео

В одной из социальных сетей появилось видео с участием жителя Новомосковска, который решил публично поиздеваться над кошкой. Сначала он засунул питомца в морозильную камеру холодильника, а затем с силой швырнул на пол.

Перепуганное животное убежало в комнату, но мучитель не остановился - запрыгнув на диван, где спряталась кошка, он основательно на нём попрыгал.

Правда, карма настигла его практически сразу – земляки быстро вычислили его. Крепкие и рослые защитники животных коротко, но убедительно объяснили извергу, что животных обижать не стоит и заставили извиниться за свой поступок.

Редакция Myslo просит правоохранительные органы обратить внимание на данный видеоролик и дать правовую оценку произошедшим событиям в соответствии с нормами действующего законодательства. Оригинал видео имеется в распоряжении редакции.

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