Где тулякам окунуться в прорубь на Крещение: карта
Публикуем официальные места проведения крещенских купаний.
Всего в Тульской области утверждено 34 места, из которых 26 – купели, 8 – проруби.
Тула:
- пруд ЦПКиО, прорубь
- д.Барыбинка, Храм Св.апостола Андрея Первозванного, купель
МО Алексин:
- д. Колюпаново, св. источник, купель
- с. Красное, св. источник, купель
- д. Егнышовка, «Св. источник Пантелеймона Целителя», купель
Арсеньевский район:
- МО Астаповское, н.п. Даргомыжка, купель
Белевский район:
- МО Правобережное, д. Жабынь, св. источник, купель
Богородицкий район:
- МО Бахметьевское, с. Папоротка, купель
Венёвский район:
- МО Центральное, д. Свиридово, св. источник «12 ключей», купель
Воловский район:
- МО Двориковское, с.Никитское,р. Непрядва, купель
- МО Двориковское, с. Осиново, купель
МО Донской:
- мкр. Руднев, з/о «Голубая вода», прорубь на пруду
Дубенский район:
- МО Протасовское, с. Новое Павшино, св. источник, купель
- д.Сидоровка, купель
ГО Ефремов:
- с. Тюртень, св. источник, купель
- г. Ефремов, р. Красивая Меча, прорубь
Заокский район:
- МО Страховское, с. Бехово, купель
- МО Малаховское, п.Велегож, купель
Кимовский район:
- МО Епифанское, с. Себино, купель
Киреевский район:
- МО Дедиловское, с. Дедилово, Святой источник «Воскресение Христово», купель храма
Куркинский район:
- МО Михайловское, п. Грибоедово, св. источник «Прощенный колодец», купель
Новогуровский:
- р.п.Новогуровский, ул.Спортивная, пруд № 1, прорубь
МО Новомосковск:
- МО Гремячевское управление, с. Осаново, св. источник, купель
Одоевский район:
- МО Восточно-Одоевское, д. Зиброво, купель
Суворовский район:
- МО Юго-Восточное, с. Березово, Свято-Никитинский храм, купель
Тепло-Огарёвский район:
- МО Нарышкинское, д. Нарышкино, св. источник, купель
Узловский район:
- МО Смородинское, с. Бутырки, св. источник закрытого типа, купель
- Узловая, пруд «Трестовский», прорубь
Чернский район:
- п. Чернь, р. Чернь, ПКиО, прорубь
Щекинский район:
- МО Советск, Советск, прорубь
- МО Ломинцевское, д. Косое, купель
- МО р.п. Первомайский, п. Первомайский, прорубь на пруду
Ясногорский район:
- МО Иваньковское, с. Башино, святой источник Казанской божьей матери, купель
- МО Теляковское, с. Спицинское, святой источник, купель
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