новости
новости
Регистрация
Где тулякам окунуться в прорубь на Крещение: карта

Где тулякам окунуться в прорубь на Крещение: карта

Публикуем официальные места проведения крещенских купаний.

Всего в Тульской области утверждено 34 места, из которых 26 – купели, 8 – проруби.

Тула:

  • пруд ЦПКиО, прорубь
  • д.Барыбинка, Храм Св.апостола Андрея Первозванного, купель

МО Алексин:

  • д. Колюпаново, св. источник, купель
  • с. Красное, св. источник, купель
  • д. Егнышовка, «Св. источник Пантелеймона Целителя», купель

Арсеньевский район:

  • МО Астаповское, н.п. Даргомыжка, купель

Белевский район:

  • МО Правобережное, д. Жабынь, св. источник, купель

Богородицкий район:

  • МО Бахметьевское, с. Папоротка, купель

Венёвский район:

  • МО Центральное, д. Свиридово, св. источник «12 ключей», купель

Воловский район:

  • МО Двориковское, с.Никитское,р. Непрядва, купель
  • МО Двориковское, с. Осиново, купель

МО Донской:

  • мкр. Руднев, з/о «Голубая вода», прорубь на пруду

Дубенский район:

  • МО Протасовское, с. Новое Павшино, св. источник, купель
  • д.Сидоровка, купель

ГО Ефремов:

  • с. Тюртень, св. источник, купель
  • г. Ефремов, р. Красивая Меча, прорубь

Заокский район:

  • МО Страховское, с. Бехово, купель
  • МО Малаховское, п.Велегож, купель

Кимовский район:

  • МО Епифанское, с. Себино, купель

Киреевский район:

  • МО Дедиловское, с. Дедилово, Святой источник «Воскресение Христово», купель храма

Куркинский район:

  • МО Михайловское, п. Грибоедово, св. источник «Прощенный колодец», купель

Новогуровский:

  • р.п.Новогуровский, ул.Спортивная, пруд № 1, прорубь

МО Новомосковск:

  • МО Гремячевское управление, с. Осаново, св. источник, купель

Одоевский район:

  • МО Восточно-Одоевское, д. Зиброво, купель

Суворовский район:

  • МО Юго-Восточное, с. Березово, Свято-Никитинский храм, купель

Тепло-Огарёвский район:

  • МО Нарышкинское, д. Нарышкино, св. источник, купель

Узловский район:

  • МО Смородинское, с. Бутырки, св. источник закрытого типа, купель
  • Узловая, пруд «Трестовский», прорубь

Чернский район:

  • п. Чернь, р. Чернь, ПКиО, прорубь

Щекинский район:

  • МО Советск, Советск, прорубь
  • МО Ломинцевское, д. Косое, купель
  • МО р.п. Первомайский, п. Первомайский, прорубь на пруду

Ясногорский район:

  • МО Иваньковское, с. Башино, святой источник Казанской божьей матери, купель
  • МО Теляковское, с. Спицинское, святой источник, купель
карта

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 18:25 +1
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
крещенские купанияКрещениекупельпрорубь

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Администрация Тулы о маршрутках-призраках: Это проблема Яндекс.Карт
Администрация Тулы о маршрутках-призраках: Это проблема Яндекс.Карт
Последствия снежного циклона в Туле: фоторепортаж
Последствия снежного циклона в Туле: фоторепортаж
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.