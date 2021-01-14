Где тулякам окунуться в прорубь на Крещение: карта

Всего в Тульской области утверждено 34 места, из которых 26 – купели, 8 – проруби.

Тула:

пруд ЦПКиО, прорубь

д.Барыбинка, Храм Св.апостола Андрея Первозванного, купель

МО Алексин:

д. Колюпаново, св. источник, купель

с. Красное, св. источник, купель

д. Егнышовка, «Св. источник Пантелеймона Целителя», купель

Арсеньевский район:

МО Астаповское, н.п. Даргомыжка, купель

Белевский район:

МО Правобережное, д. Жабынь, св. источник, купель

Богородицкий район:

МО Бахметьевское, с. Папоротка, купель

Венёвский район:

МО Центральное, д. Свиридово, св. источник «12 ключей», купель

Воловский район:

МО Двориковское, с.Никитское,р. Непрядва, купель

МО Двориковское, с. Осиново, купель

МО Донской:

мкр. Руднев, з/о «Голубая вода», прорубь на пруду

Дубенский район:

МО Протасовское, с. Новое Павшино, св. источник, купель

д.Сидоровка, купель

ГО Ефремов:

с. Тюртень, св. источник, купель

г. Ефремов, р. Красивая Меча, прорубь

Заокский район:

МО Страховское, с. Бехово, купель

МО Малаховское, п.Велегож, купель

Кимовский район:

МО Епифанское, с. Себино, купель

Киреевский район:

МО Дедиловское, с. Дедилово, Святой источник «Воскресение Христово», купель храма

Куркинский район:

МО Михайловское, п. Грибоедово, св. источник «Прощенный колодец», купель

Новогуровский:

р.п.Новогуровский, ул.Спортивная, пруд № 1, прорубь

МО Новомосковск:

МО Гремячевское управление, с. Осаново, св. источник, купель

Одоевский район:

МО Восточно-Одоевское, д. Зиброво, купель

Суворовский район:

МО Юго-Восточное, с. Березово, Свято-Никитинский храм, купель

Тепло-Огарёвский район:

МО Нарышкинское, д. Нарышкино, св. источник, купель

Узловский район:

МО Смородинское, с. Бутырки, св. источник закрытого типа, купель

Узловая, пруд «Трестовский», прорубь

Чернский район:

п. Чернь, р. Чернь, ПКиО, прорубь

Щекинский район:

МО Советск, Советск, прорубь

МО Ломинцевское, д. Косое, купель

МО р.п. Первомайский, п. Первомайский, прорубь на пруду

Ясногорский район:

МО Иваньковское, с. Башино, святой источник Казанской божьей матери, купель

МО Теляковское, с. Спицинское, святой источник, купель