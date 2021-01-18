Какие дома Тулы останутся без электричества 19 января

С 9.00 до 17.00 они пройдут по следующим адресам:

ул. Ленина, 7,

ул. Мосина, 5,

ул. Вильямса, 14, 22, 24, 22-а,

ул. Советская, 60-а, 56, 60, 56-а, 54,

ул. Ф. Энгельса, 19,

пр-т Ленина, 14,

ул. Герцена, 203-219 (нечётн.),

ул. Сакко и Ванцетти, 162-184 (чётн.), 197-217 (нечётн.),

ул. Токарева, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73 75, 76, 78-б,

Промышленный пр-зд, 22, 24, 26, 28, 30, 32,

1-й Южный пр-д, 1 к. 2, 1-9 (нечётн.),

ул. Шевченко, 4, 6-а, 8-а, 8, 10, 12, 16,

пр-т Ленина, 101,

2-й Южный пр-д, 4-12 (чётн.), 1-13 (нечётн.),

3-й Южный пр-д, 2-16 (чётн.), 1-15 (нечётн.),

ул. Станиславского, 5-17 (нечётн.).