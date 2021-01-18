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Какие дома Тулы останутся без электричества 19 января

Какие дома Тулы останутся без электричества 19 января

«Тулгорэлектросети» сообщают о плановых работах.

С 9.00 до 17.00 они пройдут по следующим адресам:

  • ул. Ленина, 7,
  • ул. Мосина, 5,
  • ул. Вильямса, 14, 22, 24, 22-а,
  • ул. Советская, 60-а, 56, 60, 56-а, 54,
  • ул. Ф. Энгельса, 19,
  • пр-т Ленина, 14,
  • ул. Герцена, 203-219 (нечётн.),
  • ул. Сакко и Ванцетти, 162-184 (чётн.), 197-217 (нечётн.),
  • ул. Токарева, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73 75, 76, 78-б,
  • Промышленный пр-зд, 22, 24, 26, 28, 30, 32,
  • 1-й Южный пр-д, 1 к. 2, 1-9 (нечётн.),
  • ул. Шевченко, 4, 6-а, 8-а, 8, 10, 12, 16,
  • пр-т Ленина, 101,
  • 2-й Южный пр-д, 4-12 (чётн.), 1-13 (нечётн.),
  • 3-й Южный пр-д, 2-16 (чётн.), 1-15 (нечётн.),
  • ул. Станиславского, 5-17 (нечётн.).
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