В Туле полиция задержала сутенеров

Сотрудники Управления уголовного розыска УМВД России по Тульской области выявили и задержали подозреваемых в организации занятия проституцией.

Двое жителей Тулы договорились с администраторами бань, саун и ряда гостиниц, чтобы те, если гости спросят про девушек, предоставляющих услуги интимного характера, звонили им. Услуги девушек имели фиксированную стоимость, организаторы получали заранее треть суммы, остальное оставляли секс-работницам. Сотрудничали с ними порядка 15 женщин.

Деятельность они вели около года. А после о ней стало известно полиции. На данный момент 48-летний и 37-летний жители Тулы доставлены в подразделение органов внутренних дел для разбирательства. В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по ст. 241 УК РФ.

Подозреваемые дали признательные показания. Проводится дальнейшая работа по выяснению всех деталей и обстоятельств незаконной деятельности подозреваемых.