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В Туле автостанция «Заречье» закроется 16 января: куда перераспределят маршруты?

В Туле автостанция «Заречье» закроется 16 января: куда перераспределят маршруты?

Публикуем схему движения транспорта.

С 16 января автостанция «Заречье» в Туле прекратит работу. Маршруты перераспределят на новые — Северную (ул. Октябрьская, 297-а) и Восточную (ул. Оборонная, 83). Еще несколько автобусов будут приходить на автовокзал на улице 9 Мая.

До новых автостанций можно добраться так:

Действует горячая линия по всем вопросам, связанным с работой автостанций. Телефон 8 (919) 070-26-81 (ежедневно с 9.00 до 19.00).

Схема перераспределения транспорта:

На станцию Северная будут заезжать такие маршрутки и автобусы:

  • № 159 «Тула — Новогурово»,
  • № 159-к «Новогуровский — Тула»,
  • № 167 «Тула — Ревякино»,
  • № 114-к «Тула — Щёкино»,
  • № 117-к «Тула — Щёкино»,
  • № 280 «Тула — Советск»,
  • № 516, 912, 509 «а/с Заречье — Теплый Стан»,
  • № 157 «Тула — Слободка».

Автостанция Восточная:

  • № 100 «Тула — Анишино»,
  • № 168 «Тула — Венев»,
  • № 168-к «Тула — Венев»,
  • № 121 «Тула — Серебряные Ключи»,
  • № 103-к «Тула — Болохово»,
  • № 170 «Тула — Гамово»,
  • № 111 «Тула — Киреевск»,
  • № 111-к «Тула — Киреевск»,
  • № 112 «Тула — Липки»,
  • № 112-к «Тула — Липки»,
  • № 160 «Тула — Болохово — Шварц»,
  • № 160-к «Тула — Болохово — Шварц»,
  • № 119 «Октябрьский — Тула»,
  • № 125 «Тула — Прилепы».

Автовокзал «Тула»:

  • № 171 «Тула — Поповка»,
  • № 172 «Тула — Афанасьево»,
  • № 114 «Тула — Щёкино»,
  • № 116 «Тула — Ломинцево»,
  • № 117 «Тула — Щёкино».

Ул. Луначарского:

  • № 156 «Тула — Плеханово»,
  • № 161 «Тула — Ленинский»,
  • № 162 «Тула — Обидимо»,
  • № 162-к «Тула — Обидимо».

Московский вокзал:

  • № 158 «Тула — Рассвет»,
  • № 166 «Тула — Берники»,
  • № 169 «Тула — Алешня»,
  • № 174 «Тула — Коптево»,
  • № 182 «Тула — Малахово».

ТЦ «Макси»:

  • № 102 «Тула — Шатск»,
  • № 102-к «Тула — Шатск».
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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 11:45 +1
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