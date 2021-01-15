В Туле автостанция «Заречье» закроется 16 января: куда перераспределят маршруты?

С 16 января автостанция «Заречье» в Туле прекратит работу. Маршруты перераспределят на новые — Северную (ул. Октябрьская, 297-а) и Восточную (ул. Оборонная, 83). Еще несколько автобусов будут приходить на автовокзал на улице 9 Мая.

До новых автостанций можно добраться так:

Действует горячая линия по всем вопросам, связанным с работой автостанций. Телефон 8 (919) 070-26-81 (ежедневно с 9.00 до 19.00).

Схема перераспределения транспорта:

На станцию Северная будут заезжать такие маршрутки и автобусы:

№ 159 «Тула — Новогурово»,

№ 159-к «Новогуровский — Тула»,

№ 167 «Тула — Ревякино»,

№ 114-к «Тула — Щёкино»,

№ 117-к «Тула — Щёкино»,

№ 280 «Тула — Советск»,

№ 516, 912, 509 «а/с Заречье — Теплый Стан»,

№ 157 «Тула — Слободка».

Автостанция Восточная:

№ 100 «Тула — Анишино»,

№ 168 «Тула — Венев»,

№ 168-к «Тула — Венев»,

№ 121 «Тула — Серебряные Ключи»,

№ 103-к «Тула — Болохово»,

№ 170 «Тула — Гамово»,

№ 111 «Тула — Киреевск»,

№ 111-к «Тула — Киреевск»,

№ 112 «Тула — Липки»,

№ 112-к «Тула — Липки»,

№ 160 «Тула — Болохово — Шварц»,

№ 160-к «Тула — Болохово — Шварц»,

№ 119 «Октябрьский — Тула»,

№ 125 «Тула — Прилепы».

Автовокзал «Тула»:

№ 171 «Тула — Поповка»,

№ 172 «Тула — Афанасьево»,

№ 114 «Тула — Щёкино»,

№ 116 «Тула — Ломинцево»,

№ 117 «Тула — Щёкино».

Ул. Луначарского:

№ 156 «Тула — Плеханово»,

№ 161 «Тула — Ленинский»,

№ 162 «Тула — Обидимо»,

№ 162-к «Тула — Обидимо».

Московский вокзал:

№ 158 «Тула — Рассвет»,

№ 166 «Тула — Берники»,

№ 169 «Тула — Алешня»,

№ 174 «Тула — Коптево»,

№ 182 «Тула — Малахово».

ТЦ «Макси»: