новости
новости
Регистрация
«Здравствуйте, я ваш племянник!»: в Донском за мошенничество осужден заключенный

«Здравствуйте, я ваш племянник!»: в Донском за мошенничество осужден заключенный

Мужчина, отбывающий срок в колонии, выманил у пенсионерки 35 тысяч рублей.

В Донском 26-летний ранее судимый уроженец Волгоградской области признан виновным в мошенничестве, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
 
Судом установлено, что 2 октября 2019 года обвиняемый, отбывающий наказание за хранение и распространение наркотиков, с мобильного телефона набирал различные номера и пытался выдать себя собеседникам за родственника, попавшего беду. Подобный фокус ему удался с 72-летней старушкой, которой он представился племянником.
 
Пенсионерка посочувствовала новообретенному родственнику и перевела на его телефонный номер 35 тысяч рублей. Именно столько ему якобы было нужно, чтобы исправить «трудную жизненную ситуацию». Деньги с телефона он вывел через неустановленное следствием лицо.
 
Решением суда ему назначено наказание в виде двух лет колонии строгого режима. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Артем Жильцов
Фотограф: Артем Жильцов
сегодня, в 11:31 +2
Другие статьи по темам
Прочее
Донскоймошенничествопроисшествиякриминалпрокуратура Тульской области

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле автостанция «Заречье» закроется 16 января: куда перераспределят маршруты?
В Туле автостанция «Заречье» закроется 16 января: куда перераспределят маршруты?
В Тульской области 204 новых случая ковида и шесть смертей
В Тульской области 204 новых случая ковида и шесть смертей
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.