«Здравствуйте, я ваш племянник!»: в Донском за мошенничество осужден заключенный

Мужчина, отбывающий срок в колонии, выманил у пенсионерки 35 тысяч рублей.

В Донском 26-летний ранее судимый уроженец Волгоградской области признан виновным в мошенничестве, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Судом установлено, что 2 октября 2019 года обвиняемый, отбывающий наказание за хранение и распространение наркотиков, с мобильного телефона набирал различные номера и пытался выдать себя собеседникам за родственника, попавшего беду. Подобный фокус ему удался с 72-летней старушкой, которой он представился племянником.

Пенсионерка посочувствовала новообретенному родственнику и перевела на его телефонный номер 35 тысяч рублей. Именно столько ему якобы было нужно, чтобы исправить «трудную жизненную ситуацию». Деньги с телефона он вывел через неустановленное следствием лицо.

Решением суда ему назначено наказание в виде двух лет колонии строгого режима.