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В Ефремовском районе в ДТП пострадал мужчина
Фото: УГИБДД России по Тульской области.

В Ефремовском районе в ДТП пострадал мужчина

Пострадавший в течение прошлого года накопил 40 штрафов за нарушение правил дорожного движения.

Вчера, 14 января, на 316-м км автодороги М-4 Дон в Ефремовском районе произошло ДТП, сообщает региональная Госавтоинспекция.
 
В 07.55 49-летний водитель автомобиля ВАЗ-21150, чье водительское удостоверение было недействительным из-за окончания срока действия, выехал на встречную полосу и врезался в KIA Sportage, за рулем которого находился 56-летний мужчина.
 
В результате аварии пострадал водитель отечественного автомобиля. Мужчину госпитализировали. 
 
Отметим, что в прошлом году пострадавший более 40 раз был привлечен к административной ответственности за превышение скоростного режима. 
 
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