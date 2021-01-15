В Ефремовском районе в ДТП пострадал мужчина

Фото: УГИБДД России по Тульской области.

Пострадавший в течение прошлого года накопил 40 штрафов за нарушение правил дорожного движения.

Вчера, 14 января, на 316-м км автодороги М-4 Дон в Ефремовском районе произошло ДТП, сообщает региональная Госавтоинспекция.

В 07.55 49-летний водитель автомобиля ВАЗ-21150, чье водительское удостоверение было недействительным из-за окончания срока действия, выехал на встречную полосу и врезался в KIA Sportage, за рулем которого находился 56-летний мужчина.

В результате аварии пострадал водитель отечественного автомобиля. Мужчину госпитализировали.

Отметим, что в прошлом году пострадавший более 40 раз был привлечен к административной ответственности за превышение скоростного режима.