Туляки будут платить налоги по новым реквизитам

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Они изменились в связи с реорганизацией налоговых инспекций региона.

С 11 января 2021 года произошла реорганизация налоговых органов Тульской области. Все инспекции присоединились к региональному Управлению ФНС России.

Это никак не отразится на налогоплательщиках и предоставляемых ведомством услугах. Все инспекции работают по прежним адресам, туляки могут обратиться по вопросам налогообложения в любой операционный зал.

Подача документов на регистрацию юридических лиц и ИП проводится по адресу: Красноармейский проспект, д. 48, к. 2.

Изменились реквизиты получателя средств для уплаты налогов:

ИНН — 7107086130,

КПП — 710701001,

Получатель — УФК по Тульской области (УФНС России по Тульской области).

Налоги, сборы и обязательные платежи, администрируемые на территории Тульской области, зачисляются по следующим реквизитам: