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Туляки будут платить налоги по новым реквизитам
Фото: lgov.su

Туляки будут платить налоги по новым реквизитам

Они изменились в связи с реорганизацией налоговых инспекций региона.

С 11 января 2021 года произошла реорганизация налоговых органов Тульской области. Все инспекции присоединились к региональному Управлению ФНС России.

Это никак не отразится на налогоплательщиках и предоставляемых ведомством услугах. Все инспекции работают по прежним адресам, туляки могут обратиться по вопросам налогообложения в любой операционный зал.

Подача документов на регистрацию юридических лиц и ИП проводится по адресу: Красноармейский проспект, д. 48, к. 2.

Изменились реквизиты получателя средств для уплаты налогов:

  • ИНН — 7107086130,
  • КПП — 710701001,
  • Получатель — УФК по Тульской области (УФНС России по Тульской области).

Налоги, сборы и обязательные платежи, администрируемые на территории Тульской области, зачисляются по следующим реквизитам:

Банк получателя

ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ//УФК по Тульской области г. Тула

БИК

017003983

Номер счета банка получателя средств (номер банковского счета, входящего в состав единого казначейского счета (ЕКС))

40102810445370000059

Номер счета получателя (номер казначейского счета)

03100643000000016600

 

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вчера, в 21:49 0
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