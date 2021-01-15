Туляки будут платить налоги по новым реквизитам
Они изменились в связи с реорганизацией налоговых инспекций региона.
С 11 января 2021 года произошла реорганизация налоговых органов Тульской области. Все инспекции присоединились к региональному Управлению ФНС России.
Это никак не отразится на налогоплательщиках и предоставляемых ведомством услугах. Все инспекции работают по прежним адресам, туляки могут обратиться по вопросам налогообложения в любой операционный зал.
Подача документов на регистрацию юридических лиц и ИП проводится по адресу: Красноармейский проспект, д. 48, к. 2.
Изменились реквизиты получателя средств для уплаты налогов:
- ИНН — 7107086130,
- КПП — 710701001,
- Получатель — УФК по Тульской области (УФНС России по Тульской области).
Налоги, сборы и обязательные платежи, администрируемые на территории Тульской области, зачисляются по следующим реквизитам:
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Банк получателя
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ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ//УФК по Тульской области г. Тула
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БИК
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017003983
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Номер счета банка получателя средств (номер банковского счета, входящего в состав единого казначейского счета (ЕКС))
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40102810445370000059
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Номер счета получателя (номер казначейского счета)
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03100643000000016600