Тульские приставы приструнили навязчивых коллекторов

За свою чрезмерную активность фирма заплатит 70 тысяч рублей.

Арбитражный суд Тульской области рассмотрел административный протокол по ч. 2 ст. 14.57 КоАП РФ, составленный работниками УФССП России по Тульской области в отношении коллекторской организации.

Сотрудники этой фирмы чересчур навязчиво звонили тулячке с требованием вернуть долг. В результате коллекторов оштрафовали на 70 тысяч рублей за нарушение федерального законодательства.

В минувшем году суды Тульской области рассмотрели 21 административное дело в отношении коллекторов. За свою грубую работу взыскателям пришлось раскошелиться почти на миллион рублей.