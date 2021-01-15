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Тульские приставы приструнили навязчивых коллекторов

Тульские приставы приструнили навязчивых коллекторов

За свою чрезмерную активность фирма заплатит 70 тысяч рублей.

Арбитражный суд Тульской области рассмотрел административный протокол по ч. 2 ст. 14.57 КоАП РФ, составленный работниками УФССП России по Тульской области в отношении коллекторской организации.

Сотрудники этой фирмы чересчур навязчиво звонили тулячке с требованием вернуть долг. В результате коллекторов оштрафовали на 70 тысяч рублей за нарушение федерального законодательства.

В минувшем году суды Тульской области рассмотрели 21 административное дело в отношении коллекторов. За свою грубую работу взыскателям пришлось раскошелиться почти на миллион рублей.

Жители Тульской области, пострадавшие от коллекторов, могут обратиться к судебным приставам по телефону: 35-06-04.

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вчера, в 22:35 +2
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