Тульские приставы приструнили навязчивых коллекторов
За свою чрезмерную активность фирма заплатит 70 тысяч рублей.
Арбитражный суд Тульской области рассмотрел административный протокол по ч. 2 ст. 14.57 КоАП РФ, составленный работниками УФССП России по Тульской области в отношении коллекторской организации.
Сотрудники этой фирмы чересчур навязчиво звонили тулячке с требованием вернуть долг. В результате коллекторов оштрафовали на 70 тысяч рублей за нарушение федерального законодательства.
В минувшем году суды Тульской области рассмотрели 21 административное дело в отношении коллекторов. За свою грубую работу взыскателям пришлось раскошелиться почти на миллион рублей.
Жители Тульской области, пострадавшие от коллекторов, могут обратиться к судебным приставам по телефону: 35-06-04.
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