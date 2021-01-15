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Массовое заболевание детей в тульской школе: Роспотребнадзор начал проверку
Фото из архива MySlo

Массовое заболевание детей в тульской школе: Роспотребнадзор начал проверку

В учреждении организован медосмотр учащихся и педагогов. Новых случаев заражения не выявлено.

Сотрудники Управления Роспотребнадзора по Тульской области начали эпидемиологическое расследование после появления информации о массовом заболевании детей ОРВИ в Центре образования № 58 «Поколение будущего.

Проведена проверка санитарного состояния пищеблока, режима дезинфекции и санитарно-эпидемиологических требований к организации учебного процесса. Выявлен один случай инфекционного заболевания у ребёнка, вышедшего на учёбу после каникул.

Проведена профилактическая оценка санитарного состояния пищеблока с отбором суточных проб, смывов, проб пищевых продуктов и воды для проведения лабораторных исследований. Организован медосмотр и наблюдение за контактными детьми и сотрудниками.

По данным на 15 января новых случаев заболевания не зарегистрировано. Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Тульской области.

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