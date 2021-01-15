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В Туле скончался насельник Щегловского монастыря игумен Михаил
Фото: tulaeparhia.ru

В Туле скончался насельник Щегловского монастыря игумен Михаил

Он ушёл на 70-м году жизни после тяжёлой непродолжительной болезни.

После тяжелой непродолжительной болезни на 70-м году жизни скончался от инсульта насельник Богородичного Пантелеимонова Щегловского мужского монастыря Тулы игумен Михаил (Тополев). Об этом сообщает пресс-служба Тульской Епархии.

По завершении Божественной литургии в субботу, 16 января состоится заочное отпевание отца Михаила, который на протяжении многих лет был духовником для братии тульской обители Пресвятой Богородицы. Прощание с телом усопшего батюшки состоится в 11.00.

 

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