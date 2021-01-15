Алексей Дюмин вручил тулякам государственные и региональные награды

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Награды получили 22 жителя Тульской области. Это работники культуры, промышленности и других отраслей.

15 января в Доме Дворянского собрания губернатор Алексей Дюмин вручил государственные и региональные награды отличившимся жителям Тульской области.

- Своими достижениями вы вносите весомый вклад в развитие Тульской области и всей нашей страны, подаете пример добросовестного труда на благо Отечества. Укрепляете экономику, здравоохранение, культуру и другие важнейшие сферы, - отметил глава региона.

Почетное звание «Заслуженный химик Российской Федерации» присвоено генеральному директору компании «Полипласт Новомосковск» Александру Фёдоровичу Ковалёву.

Почетной грамотой Президента Российской Федерации награждён ректор Тульской Православной классической гимназии Лев Павлович Махно.

Лев Павлович вносит значительный клад в просветительскую работу. Благодаря ему в Тульской области была создана система духовного воспитания молодежи.

- Есть люди, которые делают добрые дела просто и свободно, потому что это их врожденная черта. Вы отдаете людям частицу самого себя. Желаю Вам сохранить эту врожденную доброту все время, что Вы будете в Туле, и на годы вперед, - поблагодарил Алексея Дюмина Лев Махно.

Благодарность Президента Российской Федерации объявлена директору Тульской областной филармонии Елене Юрьевне Рудневой.

Под руководством Елены Юрьевны творческие коллективы филармонии вышли на всероссийский и международный уровни.

Медалью «Трудовая доблесть» II степени награждена продюсер службы информационных программ ГТРК «Тула» Ирина Викторовна Зарубина.

Ирина Викторовна – ведущий телевизионный обозреватель, автор проекта «Профессия – оружейник», посвященного людям, которые сегодня продолжают ковать славу тульского оружия.

Благодарность губернатора Тульской области объявлена председателю регионального отделения Русского географического общества Олегу Александровичу Золотарёву.

Олег Александрович вносит большой личный вклад в развитие географии и смежных наук, сохранение исторического наследия России.

Алексей Дюмин поблагодарил награжденных за напряженный труд, верность своим профессиям и нацеленность на результат.