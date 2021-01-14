Во время сильных морозов все тульские школы переведут на дистант

Но если школьника не с кем будет оставить дома, в таких случаях откроют дежурные классы.

В правительстве Тульской области прошел брифинг по неблагоприятным погодным условиям. Министр образования региона Алевтина Шевелева отметила, что из-за снегопада и метели было принято решение перевести на дистант на один день школьников из отдаленных населенных пунктов. Дома остались 1018 ребят из 41 школы в 9 муниципальных образованиях.

Министр отметила, что подобные решения будут приниматься и в дальнейшем. Министерство образования выдало рекомендации переводить учебные образования региона на дистант в следующих случаях:

при понижении температуры воздуха до -23...- 25 °C для начальных классов,

до -26...-28°С — для учеников средней школы,

до 31°C и ниже для старшеклассников (10−11 классы).

Если ребенка всё же не с кем оставить дома, в таких случаях будут работать дежурные классы.

Ведомство также потребовало усилить контроль за соблюдением температурного режима в классах. Если она ниже +18°С, детей рекомендуют перевести на дистант.

Алевтина Шевелева также сообщила, что детские сады в Тульской области работают в штатном режиме.