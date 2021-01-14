Часть тульских школьников переведена на дистанционку

На один день.

Из-за непогоды школьники из отдаленных населенных пунктов на один день переведены на дистанционное обучение, сообщила министр образования Тульской области Алевтина Шевелевой.

Дома остались чуть более 1 тысячи школьников из 41 школы в 9 муниципальных образованиях региона. В дальнейшем при неблагоприятных погодных условиях такие решения будут оперативно принимать руководители образовательных учреждений по согласованию с региональным министерством образования и главами муниципальных образований.

Транспортное сообщение с населенными пунктами не нарушено.