Часть тульских школьников переведена на дистанционку
На один день.
Из-за непогоды школьники из отдаленных населенных пунктов на один день переведены на дистанционное обучение, сообщила министр образования Тульской области Алевтина Шевелевой.
Дома остались чуть более 1 тысячи школьников из 41 школы в 9 муниципальных образованиях региона. В дальнейшем при неблагоприятных погодных условиях такие решения будут оперативно принимать руководители образовательных учреждений по согласованию с региональным министерством образования и главами муниципальных образований.
Транспортное сообщение с населенными пунктами не нарушено.
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