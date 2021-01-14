В Туле выросла стоимость новостроек. Сразу на 30%

По итогам прошлого года спрос на новостройки в Туле вырос на 38%. А средняя стоимость квадратного метра увеличилась на 30%, сообщают эксперты «Авито. Недвижимость».

К концу прошлого года значительнее всего увеличился спрос на новостройки в Москве и Екатеринбурге — в 2,5 раза. В Москве также зафиксированы самые высокие средние цены на них — более 203 тысяч рублей за квадратный метр. Второе место по стоимости жилья разделили Санкт-Петербург и Сочи, где недвижимость в новых домах стоит почти 141 тыс. рублей за квадратный метр.

В Туле же стоимость нового жилья составила 67 685 руб./кв.м.