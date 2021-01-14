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В Туле у памятника «катюше» появилась подсветка
Фото пресс-службы администрации Тулы.

В Туле у памятника «катюше» появилась подсветка

Напомним, полноразмерный макет боевой машины вернули на постамент в декабре 2020 года.

Специалисты МКП «Тулагорсвет» установили на опоры наружного освещения два прожектора и два светильника, которые освещают памятник «катюше» и прилегающую территорию. Об этом сообщает пресс-служба администрации Тулы.

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В Туле у памятника «катюше» появилась подсветка, Фото: 1
В Туле у памятника «катюше» появилась подсветка, Фото: 2
В Туле у памятника «катюше» появилась подсветка, Фото: 3
В Туле у памятника «катюше» появилась подсветка, Фото: 4
В Туле у памятника «катюше» появилась подсветка, Фото: 5
В Туле у памятника «катюше» появилась подсветка, Фото: 6
В Туле у памятника «катюше» появилась подсветка, Фото: 7
В Туле у памятника «катюше» появилась подсветка, Фото: 8
В Туле у памятника «катюше» появилась подсветка, Фото: 9
В Туле у памятника «катюше» появилась подсветка, Фото: 10
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Напомним, полномасштабная копия боевого орудия «катюша» была установлена в Пролетарском районе в декабре прошлого года. Она заменила оригинальную машину, которую специалисты НПО «Сплав» восстановили для участия в парадах Победы.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 11:55 +2
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