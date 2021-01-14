В Туле у памятника «катюше» появилась подсветка

Фото пресс-службы администрации Тулы.

Напомним, полноразмерный макет боевой машины вернули на постамент в декабре 2020 года.

Специалисты МКП «Тулагорсвет» установили на опоры наружного освещения два прожектора и два светильника, которые освещают памятник «катюше» и прилегающую территорию. Об этом сообщает пресс-служба администрации Тулы.

Напомним, полномасштабная копия боевого орудия «катюша» была установлена в Пролетарском районе в декабре прошлого года. Она заменила оригинальную машину, которую специалисты НПО «Сплав» восстановили для участия в парадах Победы.