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Тульскую «Катюшу» вернули на постамент. Видео
фото: пресс-служба городской администрации

Тульскую «Катюшу» вернули на постамент. Видео

Полноразмерный макет боевой машины сделали специально к годовщине обороны города-героя.

Поздним вечером 2 декабря на пересечении улиц Пролетарская и Демидовская плотина установили макет легендарной «Катюши».

Макет сделали на одном из оборонных предприятий страны. Активное участие в возвращении «Катюши» на свое место приняли руководство «Сплава», глава администрации Тулы Дмитрий Миляев и его не так давно назначенный заместитель Сергей Шестаков.

На постамент тульскую «Катюшу» поставили в 1980 году,  всего на территории бывшего Советского Союза сохранилось чуть более 20 таких экземпляров. Открытие памятника приурочили к 35-летию победы в Великой Отечественной войне. Во время массовой застройки района боевую машину демонтировали и передали заводу «Штамп». К 50-летию Победы памятник был установлен на въезде в Пролетарский район.  

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Автор: Артем Жильцов
вчера, в 22:34 +5
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