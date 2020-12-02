Тульскую «Катюшу» вернули на постамент. Видео

фото: пресс-служба городской администрации

Поздним вечером 2 декабря на пересечении улиц Пролетарская и Демидовская плотина установили макет легендарной «Катюши».

Макет сделали на одном из оборонных предприятий страны. Активное участие в возвращении «Катюши» на свое место приняли руководство «Сплава», глава администрации Тулы Дмитрий Миляев и его не так давно назначенный заместитель Сергей Шестаков.

На постамент тульскую «Катюшу» поставили в 1980 году, всего на территории бывшего Советского Союза сохранилось чуть более 20 таких экземпляров. Открытие памятника приурочили к 35-летию победы в Великой Отечественной войне. Во время массовой застройки района боевую машину демонтировали и передали заводу «Штамп». К 50-летию Победы памятник был установлен на въезде в Пролетарский район.