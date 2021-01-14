Показатели заболеваемости коронавирусом в Тульской области остаются высокими
Опубликована статистика за минувшие сутки.
В Тульской области 207 новых случаев коронавируса, 200 человек выздоровело, семь скончались. Всего с начала пандемии ковидом заразились 25 696 жителей региона, 22 766 вылечились, 887 умерли.
За сутки в России выявлено 24 763 случая COVID-19, зафиксировано 570 летальных исходов, выздоровело 27 956 человек.
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