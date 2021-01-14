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Высота снежного покрова в Туле достигла 31 сантиметра

Высота снежного покрова в Туле достигла 31 сантиметра

Это почти в два раза превышает норму.

За вчерашний день и ночь в Туле выпало 9,3 мм осадков, это 22,5% от месячной нормы. Больше всего снега намело ночью — 8 мм осадков, то есть 19% от месячной нормы.

Как рассказали Myslo синоптики Тульского гидрометцентра, высота снега сегодня утром составила 31 см. За сутки сугробы выросли на пять см. Отметим, что норма высоты снега на вторую декаду января 18 см.

К слову, минувшая ночь не стала самой морозной с начала зимы — зафиксировано -12°С. А самая холодная была 28 декабря 2020 года — -14,6°С.

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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 12:20 +3
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