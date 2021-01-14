«Сделано в Тульской области»: когда в сетевых магазинах будет богатый выбор и вкусные цены?

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

14 января губернатор Тульской области Алексей Дюмин провел совещание с представителями сетевых торговых компаний и участниками программы «Сделано в Тульской области».

Напомним, что запуск этой программы инициировал глава региона. Она стартовала 23 июля 2020 г. в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы». Программу реализует центр «Мой бизнес» Тульской области при поддержке комитета Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку.

Перед началом совещания глава региона напомнил о действующих коронавирусных ограничениях:

- К сожалению, мы продолжаем фиксировать нарушения масочного режима и требований Роспотребнадзора в торговых объектах. Это недопустимо. Прошу обратить на этот вопрос самое пристальное внимание! – заявил Алексей Дюмин.

Напомнил губернатор и о поручении Президента РФсдерживать цены на социально значимые продукты. Федеральные сети взяли на себя соответствующие обязательства по подсолнечному маслу и сахару. Тульские производители и торговые предприятия присоединились к ним. Вопрос цен на основные продукты питания находится на контроле регионального правительства.

- В нынешней ситуации сотрудничество ритейла и местных производителей переходит на новый уровень. Тенденции последних лет – улучшение торгового сервиса, увеличение количества магазинов шаговой доступности и дискаунтеров, развитие интернет-торговли и доставки. Вместе с тем многие производители говорят о сложностях «захода» в торговые сети, согласований условий сотрудничества, - отметил Алексей Дюмин.

По словам губернатора, между предприятиями и торговыми сетями важны долгосрочные партнерские отношения на основе взаимного доверия и выгоды, в строгом соответствии с антимонопольным законодательством. Этому способствует программа «Сделано в Тульской области». Она рассчитана на 3 года. Ее цель – помочь тульским сельхозпроизводителям в расширении рынков сбыта и продвижении продукции как внутри региона, так и за его пределами, как говорится, «от Калининграда до Дальнего Востока».

По словам председателя комитета Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку Вячеслава Романова, что на сегодняшний день в программе «Сделано в Тульской области» участвуют 84 предприятия региона. Среди них крупные, средние и мелкие производители мясной продукции, полуфабрикатов, молочных изделий, куриных яиц, выпечки, мороженого, напитков и кондитерских изделий.

- Программа рассчитана на поддержку производителей только качественной продукции. Его оценивает специальная комиссия, - пояснил Вячеслав Романов. - Продукция, прошедшая отбор, отмечена фирменным знаком «Сделано в Тульской области» и размещается на брендированных полках в тульских магазинах.

Участники программы получают не только маркетинговую помощь (рекламные ролики, наружная реклама и прочее), но и поддержку в размещении продукции на маркетплейсах, участия в выставках и ярмарках. Для производителей действуют специальные условия финансовой поддержки (микрозаймы по ставке 2,13% годовых в размере до 5 млн рублей сроком на 2 года и предоставление гарантий по кредитным обязательствам под 0,5% годовых в размере до 25 млн рублей).

По словам Вячеслава Романова, в планах - расширить номенклатуру товаров, например, включив в список тульскую сувенирную продукцию и продукцию народных промыслов.

Как сказал Альберт Поршнев, директор центрального округа торговой сети «Магнит», сеть одной из первых вошла в программу «Сделано в Тульской области»:

- Продукция местных производителей востребована у покупателей. Мы предлагаем товаропроизводителям проведение совместных промоакций и дней дегустации. Сейчас в ассортименте торговой сети 26 местных товаров. В планах – расширение матрицы товаров, чтобы доля местных товаропроизводителей составляла 20% ассортимента.

Сергей Егоров, директор по закупкам продовольственных товаров сети ООО «Зельгрос», рассказал, что продукция тульских товаропроизводителей выложена на полках не только в Туле, где находится первый и пока единственный магазин, но и во всех регионах присутствия сети «Зельгрос».

- Например, во всех магазинах мы продаем продукцию Тульского молочного комбината серии «Бежин луг». Она пользуется большим спросом, в том числе и в столице. Мы проводим мастер-классы и конкурсы для шеф-поваров для бизнеса гостеприимства, в том числе с использованием продуктов тульских производителей.

Но, по словам представителей ритейла, в Тульской области пока мало производителей мяса и мясной продукции.

Петр Шпаков, гендиректор ООО «ПК «Вотерхаус», один из первых участников программы «Сделано в Тульской области», считает, что важно сократить время для диалога между производителями и ритейлом:

- Наша компания давно занимается производством питьевой воды («Некрасовская»), а сейчас стала составной частью «Первого купажного» завода. Мы запускаем проект продажи воды в многооборотной стеклянной таре. И предлагаем всем торговым сетям участие в проекте. Наш водный проект точно сработает!

По словам Петра Шпакова, его компания откроет на пешеходной улице музей-рюмочную – об истории производства напитков в России. А от первого зама губернатора Вячеслава Федорищева прозвучало предложение сделать целый комплекс, посвященный этому вопросу. Например, открыть еще и аутентичную гостиницу в стиле «вытрезвителя», ведь Тула еще и родина этого заведения в стране.

Иван Степанов, гендиректор ООО «АгроПром» (производитель зерновых хлопьев), отметил важность поддержки местных производителей по программе «Сделано в Тульской области»:

- Мы одними из первых воспользовались поручительством на закупку зерна. Недавно в связи с расширением производства взяли поручительство на строительство котельной. Это большая поддержка. Со своей продукцией попасть на полки ритейла довольно трудно. Процесс введения товаров в матрицу сети и согласования условий договора очень длительный.

Ольга Петрова, гендиректор ООО «Торговый дом «Медовые традиции», отметила, что программа во много помогла продвинуть традиционный тульский пряник с новыми начинками:

- Мы получили по программе полную поддержку для участия в выставке-ярмарке в День города. Продажи, а затем и узнаваемость пряника, значительно выросли! Повышает доверие покупателей и брендирование продукции фирменным лейблом «Сделано в Тульской области». Благодаря участию в этой программе мы смогли войти в малые торговые точки, например, на рынке «Привоз». В планах у нашей компании – взять микрозайм на расширение производства и войти на электронные торговые площадки. Спасибо правительству региона и Алексею Дюмину за программу «Сделано в Тульской области».

Алексей Драгунков, гендиректор ООО «Тульский хлебокомбинат», отметил, что благодаря участию в программе « Сделано в Тульской области», на комбинате запущены 9 новых видов продукции и все они представлены в торговой сети «Магнит».

- Такие встречи участников программы «Сделано в Тульской области» реально приносят результат. Можно быстро и эффективно решить вопросы, а это плюс и для покупателей, и для компаний, и для бюджета региона.

Алексей Дюмин поблагодарил торговые сети за размещение продукции под маркой «Сделано в Тульской области» и попросил выделить товаров участников программы в большем числе торговых объектов, в том числе в других регионах.

- Рассчитываю, что после этой встречи на полках магазинов в регионе и за его пределами станет больше товаров местных производителей под маркой «Сделано в Тульской области, - отметил Алексей Дюмин.