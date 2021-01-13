В Новомосковске общество инвалидов может лишиться помещения из-за долгов за ЖКУ

В декабре Арбитражный суд Тульской области вынес решение в отношении Новомосковской районной организации инвалидов: погасить долг за отопление, скопившийся с апреля 2018 по апрель 2019 года. Речь идет о сумме в 367 тысяч рублей. Помимо этого, уже образовался долг за 2019−2020 год. Решения суда по нему на данный момент нет.

В группе общества написала его председатель Людмила Лимасова:

- Просим оказать материальную помощь Новомосковской организации инвалидов, у нас очень большая задолженность за отопление. Арбитражный суд вынес решение взыскать сумму 367000 в пользу компании коммунальной сферы ООО «ККС». У нас таких денег нет. Если мы их не выплатим, то инвалиды останутся без здания и им негде будет заниматься творчеством и проводить мероприятия.

Людмила Лимасова рассказала Myslo, что по адресу: ул. Коммунистическая, дом 23 общество инвалидов находится около 30 лет:

- Наше общество некоммерческое, в нем состоит порядка 400 инвалидов, членские взносы у нас небольшие — 50 рублей, а откуда инвалидам взять много денег? Раньше в нашем здании было больше арендаторов и удавалось погашать коммуналку. А теперь их почти не осталось. Поэтому с 2018 года и начал скапливаться долг. Сейчас нам, согласно решению суда, надо в течение года закрыть его. Помимо этого надо погасить долг за 2019 и 2020 год, а также платить по текущим счетам. У нас нет денег, и без помощи мы просто не знает, откуда брать их.

Это здание очень важно для инвалидов, здесь проходят творческие встречи, различные мероприятия, обучающие занятия для тех, кто состоит в обществе.