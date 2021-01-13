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В Новомосковске общество инвалидов может лишиться помещения из-за долгов за ЖКУ
Фото с сайта pixabay.com.

В Новомосковске общество инвалидов может лишиться помещения из-за долгов за ЖКУ

Новомосковская организация инвалидов обращается к землякам с просьбой о помощи.

В декабре Арбитражный суд Тульской области вынес решение в отношении Новомосковской районной организации инвалидов: погасить долг за отопление, скопившийся с апреля 2018 по апрель 2019 года. Речь идет о сумме в 367 тысяч рублей. Помимо этого, уже образовался долг за 2019−2020 год. Решения суда по нему на данный момент нет.

В группе общества написала его председатель Людмила Лимасова:

Людмила

Людмила Лимасова

- Просим оказать материальную помощь Новомосковской организации инвалидов, у нас очень большая задолженность за отопление. Арбитражный суд вынес решение взыскать сумму 367000 в пользу компании коммунальной сферы ООО «ККС». У нас таких денег нет. Если мы их не выплатим, то инвалиды останутся без здания и им негде будет заниматься творчеством и проводить мероприятия.

Людмила Лимасова рассказала Myslo, что по адресу: ул. Коммунистическая, дом 23 общество инвалидов находится около 30 лет:

- Наше общество некоммерческое, в нем состоит порядка 400 инвалидов, членские взносы у нас небольшие — 50 рублей, а откуда инвалидам взять много денег? Раньше в нашем здании было больше арендаторов и удавалось погашать коммуналку. А теперь их почти не осталось. Поэтому с 2018 года и начал скапливаться долг. Сейчас нам, согласно решению суда, надо в течение года закрыть его. Помимо этого надо погасить долг за 2019 и 2020 год, а также платить по текущим счетам. У нас нет денег, и без помощи мы просто не знает, откуда брать их.

Это здание очень важно для инвалидов, здесь проходят творческие встречи, различные мероприятия, обучающие занятия для тех, кто состоит в обществе.

- Инвалиды — это люди с ограниченными возможностями! У них и так нет радости в жизни! А общество — это отдушина для них! Концерты, экскурсии, хор, творчество… Неужели у нас нет в городе кого-то, кто может помочь их беде? Давайте объединимся и поможем! «ККС» могли бы и списать долг! — пишет в соцсети Лиля Чекалова.
 
- Моя дочка инвалид детства, вот уже 20 лет как мы состоим на учёте этой организации. Это общество — единственное в городе место, где она может общаться, получать внимание, проявлять себя, получать навыки. Она обрела себе друзей, получала поддержку. Я была в шоке, узнав о таком положении дел, а ей сказать об этом не могу. Сделать такой «подарок» на Новый год всем, кто состоит в этом обществе, очень жестоко. Я, конечно, переведу, сколько смогу, но хочется обратиться к руководителям города, депутатам, обеспеченным людям, к организациям: помогите, пожалуйста, инвалидам. Вам это зачтется в жизни большим плюсом! — добавляет Галина Балашова.
 

Неравнодушные туляки могут помочь обществу инвалидов, если переведут любую сумму денег:

НРО ТРО ООО ВОИ ИНН 7116028135

КПП 711601001 расчетный счет 40703810101050000016

Тульский РФ АО «Россельхозбанк» г. Тула

БИК 047003715 к/ сч 30101810400000000715

Просьба: указывать, что перевод является пожертвованием.

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 19:33 +3
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