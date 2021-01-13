На улицах Тулы задержали трёх таксистов-нелегалов

Во время профилактического мероприятия были проверены несколько автомобилей такси, выявлены три водителя, которые перевозили пассажиров, не имея соответствующей лицензии.

Кроме того, у одного из задержанных не оказалось действующего полиса ОСАГО, а его автомобиль был неисправен. В отношении нарушителей составлены административные материалы по ч. 2 ст. 14.1, ч.1, ст 12.5 и ч. 2 ст. 12.37 КоАП РФ. Машины перемещены на спецстоянку.

Сотрудники Госавтоинспекции настоятельно рекомендуют тулякам пользоваться услугами легальных такси! Частным извозом активно занимаются нелегальные перевозчики – они не несут никакой ответственности за качество своих услуг, за жизнь и здоровье пассажиров и порой игнорируют требования ПДД. Берегите себя и своих близких!