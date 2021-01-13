На улице Металлургов в Туле несколько домов остались без электричества

Также не работают светофоры на пересечении с ул. Гастелло.

Как сообщает корреспондент Myslo, примерно в 18.40 в нескольких домах по ул. Металлургов произошло отключение электроэнергии. Без света также остались несколько торговых палаток и магазинов.

Кроме того, не работает светофор на пересечении с ул. Гастелло. Как сообщили в городской ЕДДС, причиной отключения стала аварийная ситуация на подстанции, на месте уже работает ремонтная бригада.