В Туле хлебовозка сбила подростка

Утром 11 января на пересечении улиц Рихарда Зорге и Немцова в Туле произошло ДТП. 41-летний водитель «ГАЗ Луидор» совершил наезд на 13-летнего подростка.

«По предварительной информации, пешеход переходил проезжую часть дороги на нерегулируемом перекрестке, справа налево по ходу движения автомобиля. В результате ДТП пешеход получил различные травмы и после оказания медицинской помощи был отпущен домой», — сообщили Myslo в региональной Госавтоинспекции.