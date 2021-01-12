новости
новости
Регистрация
В Туле хлебовозка сбила подростка

В Туле хлебовозка сбила подростка

Пострадавший переходил дорогу по нерегулируемому перекрестку.

Утром 11 января на пересечении улиц Рихарда Зорге и Немцова в Туле произошло ДТП. 41-летний водитель «ГАЗ Луидор» совершил наезд на 13-летнего подростка.
 
«По предварительной информации, пешеход переходил проезжую часть дороги на нерегулируемом перекрестке, справа налево по ходу движения автомобиля. В результате ДТП пешеход получил различные травмы и после оказания медицинской помощи был отпущен домой», — сообщили Myslo в региональной Госавтоинспекции.
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 12:45 +2
Другие статьи по темам
Событие
дтпгибдднаезд на пешеходапроисшествия
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В узловских садиках детей кормили из тарелок со сколами
В узловских садиках детей кормили из тарелок со сколами
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.