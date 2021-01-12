В Туле хлебовозка сбила подростка
Пострадавший переходил дорогу по нерегулируемому перекрестку.
Утром 11 января на пересечении улиц Рихарда
Зорге и Немцова в Туле произошло ДТП. 41-летний водитель «ГАЗ Луидор» совершил наезд на 13-летнего подростка.
«По предварительной информации, пешеход переходил проезжую часть дороги на нерегулируемом перекрестке, справа налево по ходу движения автомобиля. В результате ДТП пешеход получил различные травмы и после оказания медицинской помощи был отпущен домой», — сообщили
Myslo в региональной Госавтоинспекции.
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