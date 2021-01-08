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В Тульской области вновь 202 случая коронавируса за сутки

В Тульской области вновь 202 случая коронавируса за сутки

Данные федерального оперштаба на 8 января.

В Тульской области по данным на утро 8 января за прошедшие сутки подтвердились 202 случая коронавируса, 190 человек выздоровели, 10 скончались. 

За сутки в России выявлено 23 652 новых случая коронавируса, зафиксировано 454 летальных исходов, выздоровели 21 677 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 3 355 794 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 60 911 летальных исходов, выздоровело 2 731 129 человек.

Сюжет: Коронавирус
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