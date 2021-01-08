В Тульской области вновь 202 случая коронавируса за сутки
Данные федерального оперштаба на 8 января.
В Тульской области по данным на утро 8 января за прошедшие сутки подтвердились 202 случая коронавируса, 190 человек выздоровели, 10 скончались.
За сутки в России выявлено 23 652 новых случая коронавируса, зафиксировано 454 летальных исходов, выздоровели 21 677 человек.
Всего на сегодняшний день в России выявлено 3 355 794 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 60 911 летальных исходов, выздоровело 2 731 129 человек.
вчера, в 11:20, 52 3829 2
6 января, в 21:38, 140 1823 -23
6 января, в 15:32, 98 1923 -3
6 января, в 14:25, 276 5118 -24
Другие статьи по темам
Событие
Место