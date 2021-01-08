В горящем доме в Туле погиб мужчина

8 января в 09:05 на пульт диспетчера Центрального пункта пожарной связи поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме в Туле в д. Старое Петрищево. На место выехали 5 единиц спецтехники.

По информации регионального МЧС, открытое горение ликвидировано в 09:21.

В результате происшествия в комнате прогорели полы около печи. Во время пожара погиб 31-летний мужчина.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 14 человек. Причина пожара устанавливается.