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В тульском ремесленном дворе «Добродей» идет запись на новогодние представления

В тульском ремесленном дворе «Добродей» идет запись на новогодние представления

Туляки могут увидеть «Школу волшебников «Добродей» с участием любимых сказочных героев.

В первые дни Нового года в «Добродее» прошли представления в виде урока, который для детей провели старшеклассники Тик и Ток и Дед Мороз. С помощью волшебного сундука дети побывали на севере, в пустыне и даже джунглях, а также перенеслись во времени, оказавшись на улицах старой Тулы, где познакомились с тульскими ремесленниками.

Театрализованное представление сопровождалось светомузыкальным и лазерным шоу. В захватывающем действе дети попробовали различные приемы, которыми пользуются волшебники «Добродея», и успешно сдали экзамен в школе волшебников.

Следующее новогоднее представление «Школа волшебников «Добродей» для всех желающих пройдет 9 января. Действует предварительная запись по телефонам: +7 (4872) 35-25-00, +7 (953) 199-71-88.

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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 11:02 0
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