В тульском ремесленном дворе «Добродей» идет запись на новогодние представления

В первые дни Нового года в «Добродее» прошли представления в виде урока, который для детей провели старшеклассники Тик и Ток и Дед Мороз. С помощью волшебного сундука дети побывали на севере, в пустыне и даже джунглях, а также перенеслись во времени, оказавшись на улицах старой Тулы, где познакомились с тульскими ремесленниками.

Театрализованное представление сопровождалось светомузыкальным и лазерным шоу. В захватывающем действе дети попробовали различные приемы, которыми пользуются волшебники «Добродея», и успешно сдали экзамен в школе волшебников.