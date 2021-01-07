Утечка воды: в Пролетарском округе Тулы снова проблемы с водоснабжением

С Рождеством, так сказать.

В ночь на 7 января 2021 года часть Пролетарского района Тулы осталась без воды. Как сообщают наши читатели, воды не было или она шла с пониженным давлением на Загородном проезде, улицах Гастелло, Матросова, Мусоргского, Декабристов.

В городской ЕДДС сообщили, что произошла утечка воды. «Тулагорводоканал» на время поиска места утечки и ремонтных работ воду полностью отключать не стал, отсюда пониженное давление.

Дозвониться в сам водоканал за информацией «из первых рук» не удалось.

Как сообщают туляки, на момент публикации новости из кранов у них идет ржавая вода. Возможно, ремонт уже завершен.

Напомним, ранее именно под Новый год и Рождество в Пролетарском округе из-за аварий регулярно не было воды.