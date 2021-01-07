новости
новости
Регистрация
Утечка воды: в Пролетарском округе Тулы снова проблемы с водоснабжением

Утечка воды: в Пролетарском округе Тулы снова проблемы с водоснабжением

С Рождеством, так сказать.

В ночь на 7 января 2021 года часть Пролетарского района Тулы осталась без воды. Как сообщают наши читатели, воды не было или она шла с пониженным давлением на Загородном проезде, улицах Гастелло, Матросова, Мусоргского, Декабристов.

В городской ЕДДС сообщили, что произошла утечка воды. «Тулагорводоканал» на время поиска места утечки и ремонтных работ воду полностью отключать не стал, отсюда пониженное давление.

Дозвониться в сам водоканал за информацией «из первых рук» не удалось.

Как сообщают туляки, на момент публикации новости из кранов у них идет ржавая вода. Возможно, ремонт уже завершен.

Напомним, ранее именно под Новый год и Рождество в Пролетарском округе из-за аварий регулярно не было воды.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
сегодня, в 07:55 +4
Другие статьи по темам
Событие
нет воды
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Погода в Туле 7 января: снег и небольшой мороз
Погода в Туле 7 января: снег и небольшой мороз
В Успенском соборе прошла большая Рождественская служба: фоторепортаж
В Успенском соборе прошла большая Рождественская служба: фоторепортаж
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.