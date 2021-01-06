В Успенском соборе прошла большая Рождественская служба: фоторепортаж

Праздничные богослужения прошли в ночь на 7 января во всех тульских храмах, церквях и приходах. Все рождественские службы проходили в строгом соответствии с требованиями Роспотребнадзора, введёнными для противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19.

Главное Рождественское богослужение, по традиции, состоялось в Успенском соборе Тулы, на площади Ленина. Встретить Рождество пришли десятки туляков. Смотрите репортаж от нашего фотографа Алексея Пирязева.

Рождество Христово — один из важнейших праздников в христианстве. Отмечается в день, традиционно принимаемый за день рождения Иисуса Христа.

Вместе с Русской Православной Церковью праздник Рождества Христова по новому стилю (в ночь на 7 января) встречают еще три поместные церкви (Иерусалимская, Сербская и Грузинская православные), а также афонские монастыри (в Греции), католики восточного обряда и некоторые протестанты, придерживающиеся юлианского календаря.