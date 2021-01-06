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В госпиталях Тульской области находится 1771 больной коронавирусом
Фото из архива Myslo.

В госпиталях Тульской области находится 1771 больной коронавирусом

По мнению министра здравоохранения региона, ситуация с заболеваемостью остается стабильной.

6 января губернатор Алексей Дюмин провел совещание по оперативной обстановке в регионе. Были подведены промежуточные итоги реагирования служб жизнеобеспечения на происшествия в праздники.

Глава региона отметил, что, хотя массовые праздничные мероприятия в регионе не проводятся, задач по обеспечению безопасности жителей в эти дни никто не отменял. Важно, чтобы все службы жизнеобеспечения работали бесперебойно. Это касается и правоохранительных структур, и коммунальных служб, и учреждений здравоохранения.

Председатель комитета Тульской области по региональной безопасности Сергей Косов доложил, что с 31 декабря в Ситуационный центр поступила информация о 250 происшествиях, в том числе 41 — на системах жизнеобеспечения. Все они своевременно отработаны.

Министр здравоохранения Тульской области Алексей Эрк сообщил, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом остается стабильной. В госпиталях находятся 1771 человек. Свободно 399 коек, что составляет более 18% от общего объема.

Министр подчеркнул, что впервые поликлиники региона работают в новом формате: уже с 1 января врачи начали принимать пациентов с 9 до 15 часов, а также выезжать на дом.

С начала года на прием пришли 14 тысяч пациентов, более 6 тысяч человек врачи посетили на дому.

Сформирован запас лекарств, экспресс-тестов и средств индивидуальной защиты. С 8 до 20 часов работает телефон горячей линии регионального минздрава. Также поликлиниках с 9 до 15 часов работают кол-центры, для их функционирования привлечены волонтеры.

Продолжается экспресс-тестирование на коронавирусную инфекцию, лаборатории работают в штатном режиме.

В режиме повышенной готовности работает Центр медицины катастроф: значительно увеличено число бригад (до 153 бригад в сутки). С начала года они отработали более 9 тысяч вызовов, что почти на 50% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Алексей Дюмин просил обратить внимание на время доезда скорой помощи и обеспечить выполнение норматива.

Также глава региона обратил внимание на необходимость качественного оказания плановой медицинской помощи жителям области. Министр доложил, что плановая помощь в стационарах сохранена в полном объеме, по графику в поликлиниках ведут прием узкие специалисты и проводятся диагностические исследования.

Сюжет: Коронавирус
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