В 2021 году в Туле отремонтируют дороги на улицах Октябрьской и Металлургов

Фото из архива Myslo.

В муниципалитетах Тульской области законтрактованы все объекты, вошедшие в план работ по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на 2021 год. К работам приступят, как только позволят погодные условия.

Как сообщает пресс-служба правительства Тульской области, в этом году в регионе планируется отремонтировать 29 участков дорог общей протяженностью порядка 97 километров. В их числе ул. Октябрьская и ул. Металлургов в Туле — ключевые артерии Зареченского и Пролетарского округов.

В Ясногорском районе планируется отремонтировать участок дороги Егорьевск-Коломна-Кашира-Ненашево. Она входит в опорную сеть региона и обеспечивает транспортную доступность для 1500 жителей сел Иваньково и Богословское.