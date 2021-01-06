В Рождество в тульских храмах и церквях будут дежурить сотрудники МЧС

В ночь на 7 января храмы Тулы и области будут находиться под особым контролем Главного управления МЧС России по Тульской области.

Накануне сотрудники отделов надзорной деятельности проинструктировали служителей храмов и провели комплекс мероприятий для обеспечения пожарной безопасности. Было обследовано 150 храмов, в которых будут проводиться Рождественские Богослужения. В местах проведения праздничных мероприятий будет организовано дополнительное дежурство. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Чтобы праздничные богослужения прошли без происшествий, МЧС просит прихожан быть предельно внимательными в обращении с открытым огнем и напоминает основные правила безопасного поведения в храме: