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В Рождество в тульских храмах и церквях будут дежурить сотрудники МЧС

В Рождество в тульских храмах и церквях будут дежурить сотрудники МЧС

В ночь на 7 января храмы Тулы и области будут находиться под особым контролем Главного управления МЧС России по Тульской области.

Накануне сотрудники отделов надзорной деятельности проинструктировали служителей храмов и провели комплекс мероприятий для обеспечения пожарной безопасности. Было обследовано 150 храмов, в которых будут проводиться Рождественские Богослужения. В местах проведения праздничных мероприятий будет организовано дополнительное дежурство.  Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Чтобы праздничные богослужения прошли без происшествий, МЧС просит прихожан быть предельно внимательными в обращении с открытым огнем и напоминает основные правила безопасного поведения в храме:
  • при зажигании свечей с подсвечников рекомендуется держать небольшую бумагу или носовой платок, чтобы горячий воск не попал на кожу, и вы инстинктивно не дернули рукой и не уронили горящую свечу на одежду.
  • соблюдать безопасное расстояние от других прихожан.
  • в случае загорания одежды быстро скинуть ее, постараться потушить огнетушителем или накрыть плотным материалом.
  • курить необходимо только в специально отведенных местах.
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