За неделю в Тульской области скончались 68 пациентов с коронавирусом

Возраст умерших – от 42 до 90 лет, у большинства из них были хронические заболевания.

По данным регионального оперативного штаба, с 29 декабря по 4 января 1306 жителей Тулы и других районов области выздоровели от COVID-19. Общее число выздоровевших за все время наблюдения – 20 799 человек.

За минувшую неделю зарегистрировано 1443 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Она подтверждена у жителей всех районов и городских округов. Всего с начала эпидемии в области зарегистрировано 23 662 случая заболевания.

За прошедшую неделю подтвержден летальный исход 68 пациентов в возрасте от 42 до 90 лет. У большинства пациентов в анамнезе – хронические заболевания. Общее число умерших от COVID-19 за все время наблюдения – 785 человек.