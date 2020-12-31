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Из внебюджетных источников на борьбу с коронавирусом в Тульской области направили порядка миллиарда рублей
Фото из архива Myslo.

Из внебюджетных источников на борьбу с коронавирусом в Тульской области направили порядка миллиарда рублей

Об этом рассказал губернатор Алексей Дюмин.

Глава региона дал большое интервью телеканалу «Россия24». Алексей Дюмин подвел итоги года для Тульской области.

Губернатор рассказал, что в регионе в достаточном количестве сформирован запас всего необходимого для борьбы с пандемией.

- Когда пришла беда в наш дом, а это можно сравнить в войной, мы нарастили объемы всего необходимого — это техническая медицинская база, необходимые лекарства, средства защиты. В эту работу включились крупные тульские предприниматели, бизнесмены.

Объем помощи, который был оказан от социальных партнеров, был достаточно велик. Я подсчитал, это порядка миллиарда рублей. Это внебюджетные источники — начиная от кислородных станций, ИВЛ, карет скорой помощи и всего необходимого, чтобы иметь прочный запас.

Алексей Дюмин также поблагодарил всех социальных партнеров, которые оказали помощь Тульской области.

Сюжет: Коронавирус
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